İdman sahası bulamıyorlar

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ANTALYASPOR Amerikan Futbolu Takımı antrenmanlarını bir süredir tesisin futbol sahasında sürdürüyor.Antrenör Serhat Sütlüdere, Antalya'da veya Türkiye'de çok fazla Amerikan futbolu için düzenlenmiş bir saha olmadığını belirterek, "Amerikan futbolu da normal futbol sahasının ölçüleri ile uyumlu olduğu için bu şekilde normal futbol sahasında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini ifade eden Sütlüdere, "Tesisten memnunuz, biraz daha büyük bir saha olabilirdi. Normal bir saha ölçeğinde düzen alabilirdik. Amerikan futbolu alt yapısının liselerden itibaren başlaması gerekir" diye konuştu.