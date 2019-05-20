İş dünyası buluştu

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, düzenlediği iftar programında iş adamlarını ve siyasi partilerin temsilcilerini bir araya getirdi. Programa MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Özeken, siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri ve iş insanları katıldı. MÜSİ- AD Antalya Şube Başkanı Boğaçahan Göksu, Ramazan ayının sevgi ve rahmet ayı olduğunu vurguladı. Muhammed Ali Özeken, MÜSİAD'ın bu yıl 29'uncu yılını kutladığını belirtti. Özeken, "Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her bölgesinde bu anlayışı gururla temsil ediyoruz. Dünyanın en etkin ve yaygın iş insanları derneği, güçlü bir sivil toplum platformu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın 94 ülkesinde, 224 noktada MÜSİAD faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.MÜSAİD'ın artık sermaye üssü ve veri merkezi olduğunu anlatan Özeken, "Üretimi arttırarak ülkemizi kalkındırmak için çalışıyoruz" dedi. İş dünyasına ve yatırımcılara açık çağrıda bulunan Özeken, "Gelin ülkemizin potansiyeline ve kendi gücünüze güvenin. Yatırımlarımızı vakit kaybettirmeden devam ettirin. Bu ülke sizi yanıltmayacaktır. Ülke ekonomimize yapacağınız katkının mutluluğunu hep birlikte yaşayalım" dedi.