Kedi karavanı siteyi karıştırdı

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ANTALYA'DA iki emekli öğretmenin, kedilerin olumsuz hava koşullarından korunması için satın aldığı ve kedi evine dönüştürdüğü karavan, 2 bin 500 kişinin yaşadığı siteyi ikiye böldü. Emekli öğretmenler Serap Gürcüm ve Suzan Güven'in karavanda emekli maaşlarıyla beslenme ve tedavilerini karşıladıkları kedilerin kokuya neden olduğunu belirten bazı site sakinleri karavanın kaldırılmasını istedi.Temizliklerini aksatmadıklarını belirten hayvanseverler ise karavanın yerinde kalmasına yönelik imza toplarken, site yönetimi karavanın kaldırılmasına yönelik resmi girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladı. Tartışmaya site yönetimi de dahil oldu. Sitenin yöneticisi Satılmış Şahin, "Burası ortak alan olduğu için her isteyen kedi ve köpek kulübesi koyamaz. Binaların her köşesine mama konulması nedeniyle haşereler oluşmaya başladı. Balkonlarımız karıncadan geçilmiyor. Komşularımız rahatsız. Valiliğe suç duyurusunda bulunup bu karavanı kaldıracağız" dedi.