Kemer’deki ‘Run to Sky’ rekorlarla bitti

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 ülkeden 300'e yakın yarışmacının katıldığı Türkiye'nin en zorlu spor organizasyonlarından olan Tahtalı Run to Sky
tamamlandı. Yarışmaya katılan sporcular, sabah güneşli havada başlayan yarışmada daha sonra şiddetli yağmur, zirvede kar ve sisin ardından da tekrar güneşli havayla karşılaştı.
Erkeklerde 6 kez Avrupa Şampiyonu, dünya ikincisi ve üçüncüsü olan milli sporcu Ahmet Arslan, 3 saat 32 dakikalık derecesiyle 4 yılın rekorunu kırdı. Kadınlarda Rus Elena Polyakova da aynı etapta rekor kırarak 4 saat 20 dakikalık derecesiyle birinciliği elde etti.
Ahmet Arslan, "Bir Antalyalı olarak burada koşmak benim için çok önemliydi. Bu parkurlar zorluğu ile Avrupa standartlarında" dedi.