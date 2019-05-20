Kemer’deki ‘Run to Sky’ rekorlarla bitti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 ülkeden 300'e yakın yarışmacının katıldığı Türkiye'nin en zorlu spor organizasyonlarından olantamamlandı. Yarışmaya katılan sporcular,Erkeklerde 6 kez Avrupa Şampiyonu, dünya ikincisi ve üçüncüsü olan milli sporcuAhmet Arslan, "Bir Antalyalı olarak burada koşmak benim için çok önemliydi. Bu parkurlar zorluğu ile Avrupa standartlarında" dedi.