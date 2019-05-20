Ödüllü plajda yanlıştan dönüldü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin ve vatandaşların tepkisine neden olan kapısız soyunma kabinlerinin kapıları sonunda takıldı. Antalya'da geçen kış mevsiminde meydana gelen fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle kabinlerin bazılarının kapıları kırılırken, kapılar bakım yapılmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülmüştü.Ancak turizm sezonun başlamasına karşın kapıların takılmaması, turizmin başkentine yakışmayan görüntülere neden olmuştu. Kapıların olmaması nedeniyle turistler havluyla kapattıkları kabinlerde üzerlerini değiştirebilmişti. Bu durum hem turistlerin, hem de turizmcilerin tepkisini çekmişti. Basına yansıyan isyanlar sonunda kapılar takıldı.