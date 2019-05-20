Serik’in final maçı Adana’da

SERİK Belediyespor ile Yeni Çorumspor AŞ arasında oynanacak TFF 2. Lig'e yükselme final maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı
olarak belirlendi. Final karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.
UFUKTA TFF 2. LIG VAR
Serik Belediye yarı final ilk maçında kendi sahasında 1-0 yendiği Karacabey Birlikspor'u deplasmanda da 4-2 mağlup ederek finale yükselmişti. Yeni Çorumspor maçını da kazanması halinde Serik Belediyespor 2. Lig'e yükselecek.