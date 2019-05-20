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Serik’in final maçı ’da

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Serik’in final maçı Adana’da
SERİK Belediyespor ile Yeni Çorumspor AŞ arasında oynanacak TFF 2. Lig'e yükselme final maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı olarak belirlendi. Final karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.

UFUKTA TFF 2. LIG VAR
Serik Belediye yarı final ilk maçında kendi sahasında 1-0 yendiği Karacabey Birlikspor'u deplasmanda da 4-2 mağlup ederek finale yükselmişti. Yeni Çorumspor maçını da kazanması halinde Serik Belediyespor 2. Lig'e yükselecek.
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Serik’in final maçı Adana’da
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