Serik’in final maçı Adana’da

BUGÜN NELER OLDU

SERİK Belediyespor ile Yeni Çorumspor AŞ arasında oynanacak TFF 2. Lig'e yükselme final maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafındanolarak belirlendi. Final karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.Serik Belediye yarı final ilk maçında kendi sahasında 1-0 yendiği Karacabey Birlikspor'u deplasmanda da 4-2 mağlup ederek finale yükselmişti.