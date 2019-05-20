Sokak ortasında çatışma

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Bucak ilçesinde alacak verecek nedeniyle husumetli olan 2 grup, araçlarıyla seyir halindeyken birbirlerine silahla ateş açtı. Kent merkezinde bir süre karşılıklı ateş açarak ilerleyen araçlar, birbirleriyle çarpıştı. Bir kamyonetin de karıştığı kazanın ardından şüpheliler kaçtı. Olay, Bucak merkezinde önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 15 DJ 035 plakalı cipteki grup, birbirlerini trafikte kovalamaya başladı. Ahmet Yesevi Caddesi'nde peş peşe ilerleyen araçlardan karşılıklı olarak tabancayla ateş açıldı. 2 araç, Süleyman Demirel Bulvarı'na geldiğinde ise çarpıştı. Kazaya aynı yönde giden 15 EL 711 plakalı kamyonet de karıştı. Kazanın ardından ikinci araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.