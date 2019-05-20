Uyuşturucu baskınında anne ve kızı yakalandı

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Antalya'da Yunus ekipleri şüphelendikleri anne S.A.'yı (51) aramak istedi. Polisten kaçan S.A. üzerindeki uyuşturucu dolu poşeti kızı G.Ü.'ye (23) verdi. G.Ü. uyuşturucu dolu poşeti göğsüne korken yakalandı. Anne S.A. ile kızı G.Ü. gözaltına alındı. Anne kız ile birlikte 3.5 yaşındaki S. Ü.'de karakola götürüldü. Olay Zeytinköy olarak bilinen Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.Olay, uyuşturucunun merkezi olarak bilinen mahallede devriye gezen Yunus ekiplerinin dikkati üzerine ortaya çıktı. Kendisini aramak isteyen polislerden kaçan S.A. tost ve çay satan bir işyerinde sığındı. S.A.'nın siyah bir poşeti kızı G.Ü.'ya verdiğini fark eden polis ekipleri anne S.A ile kızı G.Ü.'yü gözaltına aldı. Polis G.Ü.'nün üzeriden yapılan aramada içi uyuşturucu dolu siyah poşeti yakaladı.Polis poşette satışa hazır 21 paket kokain, 31paket eroin ele geçirdi. Anne S.A ve kızı G.Ü.'yü gözaltına aldı. G.Ü.'nün kucağında 3.5 yaşındaki kızı annesini bırakmak istemedi. Anneannesi ve annesi gözaltına alınırken S.Ü. de annesini peşini bırakmadı. Polisin uyarısına rağmen 3.5 yaşındaki çocuğu kimse almak istemedi. G.Ü.'nün savcılıktan serbest kalmak için 3.5 yaşındaki kızını da kasıtlı olarak yanında götürdüğü iddia edildi.