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Vali’den yangın uyarısı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Vali’den yangın uyarısı
TÜRKİYE genelinde orman yangınlarına karşı birinci derece hassas bölge olan Antalya'da, kamu kurumlarının yöneticileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yapılan 'Orman Yangını ile Mücadele Komisyonu' toplantısında bir araya geldi.

DUYARLI OLUN ÇAĞRISI
Vali Karaloğlu, Antalya'da sıcaklığın arttığı, nemin azaldığı 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasının, orman yangınları açısından en riskli zaman dilimini oluşturduğunu söyledi. Yangınla mücadelede en önemli yöntemin yangın çıkmadan önlem almak olduğunu anlatan Karaloğlu, "Önemli olan önleyici tedbirlerdir. Bir cam parçası bile ormanın yanmasına vesile olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Tarımsal alanlarda anız ve sera atıklarının yakılması, ormanlık alanda ateş yakılması gibi konularda duyarlı olunması lazım" dedi.
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Vali’den yangın uyarısı
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