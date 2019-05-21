Aşk canımı yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği 'veresiye aşk defteri'ni toprağa gömdü. Özer, "Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum" dedi.Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016'da Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme taşıyan Özer, Emine Ş. tarafından tehdit edildi.15 Mayıs 2018'de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Özer'i bıçakla yaralayan Emine Ş.'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'de Emine Ş.'yi tehdit suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyleyip 'Paralı aşka tövbe' diyerek verdiği paraları yazdığı defteri evinin bahçesine gömdü. Özer, "Emine'den vazgeçtim. Benim paramı versin. Oturduğu evde benim paramla oturuyor. Eğer 'vermiyorum' diyorsa ben zorla alacağım" dedi. Özer, "Aşktan canım yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım. Paramı değil, beni seven birisini arıyorum" dedi.