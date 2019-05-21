Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Dünya gençleri Akseki’de buluştu

Dünya gençleri Akseki’de buluştu

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Dünya gençleri Akseki’de buluştu
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde düzenlenen '4. Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali renkli geçti. Akseki Kaymakamlığı, belediye ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye'den gelen 100 genç, Sarıhacılar Mahallesi'nde buluştu. Yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden gençler ilgiyle izlendi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dünya gençleriyle bu yıl dördüncü kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Nasır, "Akseki alternatif turizm alanında ciddi ilerlemeler kaydetti. Her yıl ziyaretçi sayımızda ciddi şekilde artış var" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya gençleri Akseki’de buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN