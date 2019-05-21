Dünya gençleri Akseki’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde düzenlenen '4. Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali renkli geçti. Akseki Kaymakamlığı, belediye ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye'den gelen 100 genç, Sarıhacılar Mahallesi'nde buluştu. Yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden gençler ilgiyle izlendi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dünya gençleriyle bu yıl dördüncü kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Nasır, "Akseki alternatif turizm alanında ciddi ilerlemeler kaydetti. Her yıl ziyaretçi sayımızda ciddi şekilde artış var" dedi.