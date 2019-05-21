Eğirdir’de 6 bin kişilik iftar sofrası

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde 6 bin kişilik iftar yemeği düzenlendi. Ramazan ayı dolayısıyla Eğirdir Belediyesi tarafından Kaleönü Meydanı'nda düzenlenen iftar programında 6 bin kişi iftarını yaptı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay ve yönetim kurulu üyeleri, davetlileri tek tek karşıladı.Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan iftar yemeği için yaklaşık 800 masa kuruldu. İftara, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz de katıldı. Gül Seda İlahi Grubu, ilahilerle, katılımcılara ziyafet sundu.