Gönül bağı sofrası kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

KONYAALTI Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP), üyeleri için iftar verdi. Esnafla gönül birliği' temasıyla gerçekleştirilen geleneksel iftara, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve yaklaşık 2 bin esnaf katıldı.Siteler Mahallesi kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen iftardan önce yaşamını kaybeden esnaflar ve şehitler için mevlit okutuldu. KONESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak, "Ramazan ayının huzur ve coşkusunun en fazla yaşandığı yer; iftar sofralarıdır. Bu huzur ve güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak ve paylaşmak için gönül bağı iftar sofralarımızda bir araya geliyoruz" dedi. İftarın ardından tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.