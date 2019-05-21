Motosikletliler tehlike saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA trafik kontrol noktasından kaçmaya çalışan motosikletli, polis memuruna, Isparta'da ise otomobil ile motosiklet çarpıştı. İki olayda 1'si polis 3 kişi yaralandı.Antalya'daki olay Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde trafik kontrolü yapan polis ekibi, 27 VE 743 plakalı motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan Abdullah A'nın kullandığı motosiklet, polis memuru Rafet Ilgın'a çarparak devrildi. Polis memuru Ilgın hastaneye kaldırıldı. Abdullah A'nın ehliyetinin bulunmadığı, belirlendi. Isparta'daki olay ise Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. B.K.'nın kullandığı 34 JT 9789 plakalı otomobille E.K.'nın kullandığı 32 NE 962 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü E.K. ile motosbiklettiki H.N.B. adlı kadın yaralandı.