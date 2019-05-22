Büyük mutluluk

BUGÜN NELER OLDU

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruyucu ailelere iftar verildi. İftar programında, kuruma yapılan başvuruları incelenen iki aileye imzalanan sözleşme ile özlemini duydukları çocukları verildi.İl Müdürü Abdullah Çalışkan, koruyucu aile ve çocuklarla bir ara gelmeye özen gösterdiklerini söyledi. Çalışkan, "Bugün 144 koruyucu ailemiz ve bu ailelerimiz yanında 173 çocuğumuz var. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, onların fiziksel ve ruhsal gelişmelerini en iyi şekilde tamamlayarak vatana, millete ve sizlere faydalı birer evlat olabilmeleri için büyük bir fedakarlık üstlendiniz. Emeğiniz asla yadsınamaz. Sizlere müteşekkiriz" dedi. Antalya'da koruyucu aile sayısı 146'a yükselirken bu ailelerin yanında kalan çocukların sayısı ise 175'i buldu.İftar programının ardından H. adlı kız çocuğu koruyucu ailesine verilen protokol imzalandı. Anne Fatma Ateş ve Baba Mehmet Ateş, imzaların ardından koruyucu kızlarını kucakladı. Yeni ailesine kavuşan bir başka isim ise henüz 2.5 aylık olan T. adlı kız bebeği oldu. Müzeyyen ve Nurdoğan Koçak çifti yeni evlatlarını kucağına aldı. Duygulanarak gözleri dolan anne Müzeyyen Koçak, "Yedi senedir özlemini çekiyordum. Allah bu mübarek günde bizi evlat sahibi yaptı. Devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.