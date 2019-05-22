Ellerimizle kirletiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde protokol üyeleri, öğretim görevlileri, turizmciler, öğrenciler, otel personelleri ve dalgıç okulları kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. Ayışığı Koyu ve Yörük Parkı'ndaki etkinliğe Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, KETAV Başkan vekili Volkan Yorulmaz katıldı. Kıyı şeridinde ve deniz dibinde yapılan çalışmada, sigara izmaritleri, pet şişeler toplanırken, deniz dibi temizliğinde ise içecek şişeleri, poşetler, plastik petler ve mangal çıktı.