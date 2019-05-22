İntikamın böylesi

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ANTALYA'DA galericilik yapan bir kişi, bir yakınının alacağı otomobil pazarlığını bozduğu iddiasıyla satıcının adamları tarafından otomobile alınıp dövüldü. Galericinin ağzını yüzünü kanlar içinde gören yakınları ise karşı tarafa ait otomobile taş ve demir sopalarla zarar verdi.Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, 4545 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik işi ile uğraşan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden M.A., karşı tarafın dolandırıcı olduğundan şüphelenip, alışverişin yapılmasını engelledi. M.A.'nın bu hareketini duyan karşı taraf, ticaret yapma bahanesiyle otomobile bindirdikleri M.A.'nın ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra dövdü. M.A., iş yerine yakın bir sokakta indirildi. M.A.'nın halini gören yakınları ise taş ve demir sopalarla otomobili kullanılamaz hale getirdi.