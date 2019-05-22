İşaret diliyle özel klip

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde işitme engelli babası için işaret diliyle müzik klipleri hazırlayan İşaret Dili Eğitmeni Nilay Şahiner'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor. İki yıl önce üniversitede okurken baba hasreti çektiği bir anda babası için işaret diliyle hazırladığı klibi babasının çok sevmesi üzerine, klip yapmayı sıklaştıran Şahiner, çevresindeki işitme engellilerin talebi ve beğenisi üzerine işaret diliyle klip yapmayı kendisine görev edindi. Kimi zaman Yeşilçam klasiği 'Balıkçı Azize' kılığında işaret diliyle klip hazırlayan Şahiner, kimi zaman babasının babalar gününü video ile kutladı, kimi zaman da popüler şarkıları işaret diline çevirdi.Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni olarak çalışan Nilay Şahiner, ilçe genelinde birçok kuruma işaret dili eğitimi veriyor. Şahiner'in öğrencilerinden Zuhal Aydoğdu, sağlıklı insanlarla iletişim kurduğu gibi işitme engellilerle de iletişim kurmayı istediği için işaret dili eğitimi aldığını belirtti. Şahiner'in öğrencilerinden Hatice Karabulut da, "Hocamızın videolarını uzun zamandır beğenerek izliyorum. Ayna karşısında ben de onun yaptıklarını tekrar ediyorum" dedi.Derslerinden arta kalan zamanda işitme engelli ressam babasıyla vakit geçiren ve ona klipler hazırlayan Şahiner, engelin hissetmeye engel olamayacağına inanıyor. Babasının 55 yıldır duymadığını ve konuşamadığını belirten Şahiner, "Babam 55 yıldır duymuyor. Onların ne hissettiğini empati yaparak anlayabiliriz. Empati yaparsak aramızda hiçbir engelin kalmayacağına inanıyorum. Babam çalan müziği ellerini hoparlöre koyarak hissedebiliyor. O yüzden duymamak hissetmeye engel değil" diye konuştu.