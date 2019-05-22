Kaybedenler kapışacak

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak Avrupa şansını yitiren Aytemiz Alanyaspor, ligin son maçının hazırlıklarına başladı.Turuncuyeşilliler, ara vermeden Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Mücadelede forma giyen isimler düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılacak olan antrenmanla çalışmalarına devam edecek.