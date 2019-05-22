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Kaybedenler kapışacak

Rize ile berabere kalıp Avrupa şansını yitiren Alanya ile G.Saray’a yenilip şampiyonluktan olan son haftada karşılaşacak

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Kaybedenler kapışacak
Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak Avrupa şansını yitiren Aytemiz Alanyaspor, ligin son maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de başarılı geçen 3'üncü sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Alanyaspor, ligin son maçında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluktan olan Başakşehir'e konuk olacak. Turuncuyeşilliler, ara vermeden Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Mücadelede forma giyen isimler düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılacak olan antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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Kaybedenler kapışacak
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