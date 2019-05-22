Muratpaşa’dan Gençlik Festivali

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa Anadolu Lisesi, 1919 yılında Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemizin 100. yılında Gençlik Festivali düzenledi. Okul bahçesindeki festivalde renkli görüntüler yaşandı.Birinci olanlara anı madalyaları verilirken rodeo, canlı langırt, golf, ok atma, dart ve lastik çekme gibi eğlenceli oyunlar da tüm gençler tarafından oynandı.Okul Müdürü Menderes Tur,dedi.