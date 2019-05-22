Muratpaşa’dan Gençlik Festivali

ANTALYA Muratpaşa Anadolu Lisesi, 1919 yılında Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemizin 100. yılında Gençlik Festivali düzenledi. Okul bahçesindeki festivalde renkli görüntüler yaşandı. Futbolda penaltı atışı, hentbolda 7 metre atışı, basketbolda 3 sayı yarışması, halat çekme, bilek güreşi, mas güreşi, sumo güreşi, matrak ve sokak basketbolu branşlarında yapılan yarışmalar eğlenceli geçti.
Birinci olanlara anı madalyaları verilirken rodeo, canlı langırt, golf, ok atma, dart ve lastik çekme gibi eğlenceli oyunlar da tüm gençler tarafından oynandı.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Okul Müdürü Menderes Tur, "Milli mücadelemizin 100. yılında okulumda böyle güzel ve coşkulu bir kutlamanın yapılmasında bizlere katkı sunan Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na, Gençlik Hizmetleri Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne, Okul Aile birliğimize, programı gerçekleştiren okul kutlama komitesine, görev alan öğrencilerime ve destekleyen tüm öğretmenlerime teşekkür ederim"
dedi.