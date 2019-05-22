Şehit yakınları ve gazilere özel iftar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu ve Demre ilçelerinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen şehit aileleri ve gaziler buluşmasında iftar verildi. Aksu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın organizasyonu ile şehit aileleri ve gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve muhtarlar iftarda bir araya geldi. İftarda Aksu Kaymakamı Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve eşi Ümmü Şahin ev sahipliği yaptı. Demre Kaymakamlığı'nın iftarı ise Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde düzenlendi.