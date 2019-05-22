Sır cinayet çözüldü

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde oturan VE 3 Mayıs'ta evde cesedi bulunan KOAH hastası yerleşik Alman Anneliese Ilse Gansert (65) adlı kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Gansert'in komşuları, Anneliese Ilse Gansert'in, Antalya'da oturan kendisi gibi Alman olan erkek arkadaşı olduğunu, bir süre önce de kadını ziyarete geldiğini söyledi. Gözaltına alınan Bernd Henrich Raithel, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren özel ekip, Raithel'in son zamanlarda maktulün evine çok sık gelip gittiğini, etrafındaki kişilere kriminal konularda uzman olduğunu, paraya çok ihtiyacı olduğunu söylediği belirlendi. Adı gizli tutulan bir tanık, Raithel'in kendisine, Gansert'i öldürdüğünü söylediğini belirterek, buna ilişkin ses kayıtlarını teslim etti.Jandarmanın kurduğu özel ekip, aynı ülke vatandaşı, arkadaşı Bernd Henrich Raithel'in (55), hastalığı nedeniyle tüpe bağlı yaşayan Gansert'in tüpünün fişini çekerek öldürdüğünü belirledi. Antalya Meltem Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Bernd Henrich Raithel'in Gansert'e ait in banka kartları, banka dokümanlarıyla, olaydan sonra yapılan mobilya, beyaz eşya, elektronik alet alışverişlerine ait yüklü miktarda fatura bulundu. Cinayeti kabul etmeyen Raithel, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.