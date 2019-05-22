Taş gibi uyarı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart seçimleri sonrası sessizliğini bozdu. Yerel bir televizyon kanalındaki programa konuk olan Taş, seçimin neden kaybedildiğini, bundan sonra neler yapacaklarını açıkladı. AK Parti İl Başkanı, CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de seslenerek, boş lafları bırakıp icraat yapmasını istedi. AK Parti İl Başkanı Taş, 31 Mart gecesi Antalyalıların partilerine yerelde muhalefet görevi verdiğini anlattı. Taş, "650 bin hemşehrimiz bize muhalefet görevi verdiği için bunu yerine getireceğiz. Bundan sonra yerelde nasıl muhalefet yapılacağını CHP, İP ve HDP'ye öğreteceğiz" dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 1.5 aydır icraat yapmadığını ve laf ürettiğini gördüğünü belirtti. Taş, "Yaptığı tek icraat var o da tabela. Büyükşehir Belediye tabelasının önüne Türkiye Cumhuriyeti yazdı. Şimdi kendisine soruyorum. 20 yıl Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yaptı. Konyaaltı'na Türkiye Cumhuriyeti yazmak için para mı bulamadı? Yaptıracak adam mı bulamadı? Bulamadıysa bize söyleseydi iktidar partisi olarak yaptırırdık. Bunu popülist yaklaşım olarak görüyorum. Sanki kendisi HDP ve PKK ile ilintilemiyor muşta o yüzden Türkiye Cumhuriyeti yazmış gibi geldi. 31 Mart'ta kimler kimlerle yürüyordu, kimler kimlerle beraberdi hepsini gördük ama yemezler" ifadelerini kullandı.AK Parti İl Başkanı Taş, Böcek'e hizmet uyarısı yaptı. Taş konuşmasına şöyle devam etti. "Muhittin Böcek'i buradan uyarıyorum. Eski başkanı Akaydın hocasının izinden yürümeyi bıraksın. Akaydın gibi hiçbir çivi çakmadan lay lay lom yapıp yan gelip yatacaksa hiç milletimizi uğraştırmasın. Desinki baştan 'ey milletim ey hemşehrilerim siz beni seçtiniz ama ben hiçbir şey yapmayacağım. Lay lay lomla 5 yılı bir tek çivi dahi çakmadan geçireceğim' desin. Milletimiz de ona göre bir şey beklemesin. Bugüne kadar 1.5 ayda hep laf üretti. Biz takip edeceğiz. Göreve geldiği günden beri borçlardan bahsediyor. Biz hiçbir zaman borç edebiyatı yapmadık. Akaydın'dan belediyeyi devraldığımız 463 milyon euro borç vardı. 5 yılda 694 euro borçla teslim ettik. Bu aradaki farkla güzel hizmetler yaptık. Bu noktada hükümet olarak Antalya için yapılması gerekeni yapacağız. Ancak iktidar partisi olarak belediyeye desteğimiz olmaz."SEÇIMIN kaybedilme nedenini detaylı bir rapor oluşturarak tespit ettiklerini söyleyen Taş, bu nedenlerden en önemlisin CHP ve İP'in hallerin kapatılacağı yönündeki iftiraları olduğunu belirtti. Bir başka nedeni ise CHP, HDP ve İP arasındaki ittifakın olduğunu ifade eden Taş, ekonomideki dalgalanma ile seçimden önce art niyetli kişiler tarafından, domates, soğan ve patates fiyatları üzerinden yapılan spekülasyonunun etkili olduğunu kaydetti.DÖŞEMEALTI ilçesinde seçimi 94 oyla kaybettiklerini hatırlatan Taş, meclis üyesi üstünlüğünün Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirtti. Taş, "14 meclis üyesi AK Parti ve MHP'de. 200 milyonun üzerinde belediyenin borcu var ve işçilerinin dahi maaşları ödenemiyor. Milletimiz bu yüzden Döşemaltı'nda meclis üyeliği çoğunluğunu bize verdi. CHP'nin AK Parti meclis üyesi transfer etme girişimleri var. CHP'liler elini rahatlatmak için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Maddi anlamda bazı arkardaşlarımıza kirli tekliflerde bulundular" dedi.BÜYÜKŞEHIR'IN el değiştirmesiyle bazı proje ve alanların akıbeti hakkında bilgi veren Taş, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Park'ının Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kalacağını vurguladı. Kırcami İmar Planı hakkındaki dedikodulara da değinen Taş, bölgedeki imar yetkisinin Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nde olduğunu anlatarak, bölgedeki vatandaşları haklarını aramaya davet etti. Taş, Meltem Mahallesi'nde 'Millet Bahçesi' yapılacak alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Menderes Türel'in açıkladığı projenin uygulanacağını kaydetti.