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Vefa ziyareti yaptı

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Vefa ziyareti yaptı
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, istek ve dileklerini dinliyor. Hemşehrilerinin sıkıntılarını paylaştıklarını ve ihtiyaçları olduğu noktada yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Tütüncü, "Biz bugün değil her zaman yaşlı, hasta, engelli ve hayatını yatağa bağımlı geçirmek zorunda olan hemşehrilerimizin yanındayız. Bizim en önemli asli görevimiz, yaşamını evinde sürdürmek zorunda olan vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını, onlara bir telefon kadar yakın olduğumuzu hissettirmektir. 10 yıllık görev sürecimizde de hep bu anlayış ile hizmetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.
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Vefa ziyareti yaptı
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