Yüzmede en güçlü altyapı Antalyaspor’da

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ANTALYASPOR Yüzme Takımı'ndan 17 sporcu Alanya'da düzenlenecekna çağrıldı. Açık Su Milli Takım Aday Kadro Gelişim Kampı'nın 32 kişilik kadrosunun 48'e yükseltildiğini söyleyen Antalyaspor Yüzme Takımı Başantrenörü Turgay Demircioğlu,dedi. Spor Okulları ve Şube Koordinatörü Murat Yılmaz ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Antalyaspor Açık Su Yüzme Yarışları'nı uluslararası düzeye taşımak istediklerini belirterek, "Halkın da katılım gösterdiği bu etkinlikte yarışlar şenlik havasında, doğamızı sevmek ve korumak adına farkındalık yaratıyor" diye konuştu.Yılmaz, her sene düzenlenen ve 3 parkurdan oluşan açık su yüzme yarışlarında halk etabına 2 bin kişi ve performans yüzücülerinin katılmasını beklediklerini söyleyerek,diye konuştu.