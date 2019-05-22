Yüzmede en güçlü altyapı Antalyaspor’da

ANTALYASPOR Yüzme Takımı'ndan 17 sporcu Alanya'da düzenlenecek 'Açık Su Milli Takım Aday Kadro Gelişim Kampı'
na çağrıldı. Açık Su Milli Takım Aday Kadro Gelişim Kampı'nın 32 kişilik kadrosunun 48'e yükseltildiğini söyleyen Antalyaspor Yüzme Takımı Başantrenörü Turgay Demircioğlu, "Antalya açık suda 12 ay boyunca antrenman yapma imkanı olan yegane şehirdir"
dedi. Spor Okulları ve Şube Koordinatörü Murat Yılmaz ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Antalyaspor Açık Su Yüzme Yarışları'nı uluslararası düzeye taşımak istediklerini belirterek, "Halkın da katılım gösterdiği bu etkinlikte yarışlar şenlik havasında, doğamızı sevmek ve korumak adına farkındalık yaratıyor" diye konuştu.
SİNERJİ OLUŞTU
Yılmaz, her sene düzenlenen ve 3 parkurdan oluşan açık su yüzme yarışlarında halk etabına 2 bin kişi ve performans yüzücülerinin katılmasını beklediklerini söyleyerek, "Yüzmede Türkiye'nin en güçlü altyapısına sahip kulübüyüz. Bu durum, sporcu velilerimiz, okul, teknik kadro, masters yüzücülerimiz ve yönetimimiz ile yaratılan sinerji ile oluştu"
diye konuştu.