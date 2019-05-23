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Akrepler, Avrupa başarısını kutladı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Akrepler, Avrupa başarısını kutladı
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu büyük bir başarı göstererek ikinci sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, tarihinde bir ilki başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesini, bir iftar yemeğinde kutladı.

İMZALI FORMA HEDİYE
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, takımın sponsoru CIP Travel Agency yöneticileri Ali Dursunbayoğlu, İskender, Selçuk, Vedat ve Fikret Tayfur ile CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık, Antrenör Mustafa Babacan, altyapı antrenörleri ile sporcuların katıldığı iftar yemeğinde elde edilen başarı kutlandı. Önümüzdeki sezon Antalya ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek olan CIP Travel Antalyaspor takımının imzaladığı forma ile bir kupanın CIP Travel Agency yöneticilerine hediye edildiği gecede konuşan başkan Ali Şafak Öztürk, başarıda emeği geçenleri kutladı.
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Akrepler, Avrupa başarısını kutladı
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