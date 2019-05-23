Akrepler, Avrupa başarısını kutladı

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ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu büyük bir başarı göstererek ikinci sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, tarihinde bir ilki başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesini, bir iftar yemeğinde kutladı.Önümüzdeki sezon Antalyave Türkiye'yi Avrupa kupalarındatemsil edecek olanCIP Travel Antalyaspor takımınınimzaladığı forma ile birkupanın CIP Travel Agencyyöneticilerine hediye edildiğigecede konuşan başkan AliŞafak Öztürk, başarıda emeğigeçenleri kutladı.