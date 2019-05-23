Akrepler, Avrupa başarısını kutladı

ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu büyük bir başarı göstererek ikinci sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, tarihinde bir ilki başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesini, bir iftar yemeğinde kutladı.
İMZALI FORMA HEDİYE
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, takımın sponsoru CIP Travel Agency yöneticileri Ali Dursunbayoğlu, İskender, Selçuk, Vedat ve Fikret Tayfur ile CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık, Antrenör Mustafa Babacan, altyapı antrenörleri ile sporcuların katıldığı iftar yemeğinde elde edilen başarı kutlandı.
Önümüzdeki sezon Antalya
ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında
temsil edecek olan
CIP Travel Antalyaspor takımının
imzaladığı forma ile bir
kupanın CIP Travel Agency
yöneticilerine hediye edildiği
gecede konuşan başkan Ali
Şafak Öztürk, başarıda emeği
geçenleri kutladı.