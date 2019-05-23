Çevre için pedala bastılar

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Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Genç Tema Topluluğu üyeleri kömür kullanımına ve hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi. TEMA Vakfı'nın kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin tarım alanlarına verdiği zarara dikkati çekmek üzere başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında MAKÜ Genç Tema Topluluğu üyeleri kömür kullanımına ve hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi. 'Kömür Etme' sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, kent merkezinde başladı ve Halk Plajı'nda sona erdi. MAKÜ Veteriner Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi ve Genç TEMA Topluluğu Başkanı Öyküm Köse "Ülkemizde kömür kullanımının azaltılması, hava kirliliğini azalması için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla kullanılır" dedi.