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Diploma almak zor

Fethiye’de paramedik öğrencileri için gerçekleştirilen tatbikatı nefesleri kesti. Sınavı geçen paramedikler diploma aldı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Diploma almak zor
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Yetenekten Kariyere Kendini Keşfet, Geleceğini Planla" etkinliği kapsamında Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği ile Fethiye Telsiz ve Amatör Radyo Derneği iş birliğinde trafik kazası tatbikatı düzenlendi. Senaryoya göre, Yüksekokul önünde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yaralıla yakınları da yardım çağrılarında bulundu. Tatbikatta, yaralı yakınlarının tepkileri ve öğrencilerin yaralılara müdahalesi ilgi çekti. Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serap Selver Kipay, öğrencilerin diplomayı hakkıyla kazandıklarını gördüklerini söyledi.
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Diploma almak zor
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