Engelliye deniz yok!

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Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 2017 yılında engelli vatandaşların denize girebilmesi için yapılan 'Engelsiz Plajı' kaderine terk edildi. Yaz sezonu ile birlikte plajları yaza hazır hale getiren CHP'li Büyükşehir Belediyesi, engellileri unuttu. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, engelli vatandaşlar denizden mahrum kaldı. Engelsiz Plajı'nın kış aylarında yaşanan fırtına nedeniyle büyük bir kısmı zarar görürken yaz sezonuna hazırlanmaması tepki çekti. Unutulan plajdan geriye sadece tabelası kaldı. Engelli asansörü için kurulan iskelenin paslanmış hali ise tehlike yaratırken, soyunma kabini ve lavabolarında yerinde yeller esiyor. Engelsiz Plajı'nın iskelesinin sökük hali ve platformların olmayışı 'CHP'li belediye engelli vatandaşları cezalandırıyor' yorumlarına yol açtı.Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel tarafından 2017 yılında Konyaaltı sahiline yaptırılan ve Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan Engelsiz Plajı'nın yerinde yeller esmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran kuleleri, soyunma kabinleri ve bakım çalışmalarıyla yaza hazır hale getirilen plajlarda engellilerin unutulması dikkat çekti.