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Farkındalık yürüyüşü

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Farkındalık yürüyüşü
Turızmcı ve Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, 'Yürüyen Türkler Yörükler' adıyla 'Sorunlar yürüdükçe çözülür' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenleyecek. 26 Mayıs Pazar günü Kaş'tan başlayacak yürüyüş Konyaaltı ilçesi Çakırlar kavşağında kurulacak Yörük çadırında sona erecek. Kayır, burada verilecek iftarda yürüyüşüyle ilgili basın açıklaması yapacak. Kayır, ilk gün 'Sevgi' adını verdiği Kaş- Demre etabını yürüyecek. Hüseyin Kayır, 30 Mayıs Perşembe günü ise 'Anma' etabı adını verdiği Kemer- Antalya etabı ile yürüyüşünü tamamlayacak. Kayır, yürüyüşün 187 kilometre ve 6 gün süreceğini belirtti.
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Farkındalık yürüyüşü
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