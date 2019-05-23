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Genç taraftarı unutmadı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Genç taraftarı unutmadı
AYTEMIZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli takımın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden izlerken rahatsızlanan ve beyin kanaması nedeniyle 2 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ulaş Uysal'ı evinde ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, genç taraftar Ulaş Uysal ve babası Mustafa Uysal'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, her konuda yanlarında olduğunu belirtti. Baba Uysal ise daha önce kendilerini hastanede de ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu'na ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, moral ziyaretinin anısına Ulaş Uysal'a üzerinde turuncu yeşilli futbolcuların imzası yer alan Alanyaspor forması hediye etti.
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Genç taraftarı unutmadı
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