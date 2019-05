Hayat kurtarıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya kıyıları, iç sular ve açıklarda görev yapan 'balık adamlar', sularda meydana gelebilecek her türlü suç ve tehlikeye karşı 7 gün 24 saat hazır bekliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, 24 personeliyle 7 gün 24 saat kentin 640 kilometrelik Akdeniz kıyısı ve iç sularında asayiş ve güvenliği sağlama adına hizmet veriyor.Eğitim dalışları ve tatbikatlarla kondisyonlarını koruyan balık adamlar turizm sezonuna yine tatbikatla başladı. Senaryo gereği falezlerden denize bir suç aletinin atıldığı ihbarı yapıldı. Özel kıyafetli iki balık adam, tarif edilen noktada dalış yaptı. 20 metre derinlikte bulunan tabancayı kısa sürede bulan balık adamlar, silahı ortam suyuyla birlikte delil torbasına alarak yüzeye çıkardı. Ekipler, sahil bandında sık sık devriye gezip, dalış merkezlerini ve seyir halindeki tekneleri denetliyor. Olası boğulma vakalarına müdahale edip aramakurtarma çalışmalarına da katılan ekipler, yine senaryo gereği açıkta yüzen bir vatandaşın yardım isteğini fark edip hızla müdahale etti. Ayağına kramp giren vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Botta ilk müdahalesi yapılan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istenen bir ambulansla Kaleiçi Yat Limanı'nda teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı.Sualtı Grup Amiri Vekili Ataman Şekerci, her zaman en hızlı ve güvenli şekilde görevlerini icra edecek şekilde beklediklerini söyledi. Yaz sezonu öncesinde eğitimlerini bir kat daha sıklaştırdıklarını ifade eden Şekerci, "Balık adamlarımız 42 metreye kadar dalıp arama ve tarama çalışmaları yapabiliyor" dedi. Balık adam Mustafa Göğebakan ve Seyfettin Ünal, her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti.