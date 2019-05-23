İyi bir sezon geçti

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, "Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan vahim bir olay geçti"
dedi. Haydar, sezonda takım olarak beklenilenlerin üstünde bir performans sergilediklerini söyleyerek, "Süper Lig'de bulunduğumuz diğer senelere göre daha iyi bir performans gösterdik. Sıralamada da daha üst seviyeyiz. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti" ifadelerini kullandı.
KAZA ÇOK ETKILEDI
Josef Sural'ın vefatından sonra oynadıkları Konyaspor maçındaki mağlubiyeti de bu kazaya bağladığını belirten Yılmaz, "Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik. Beşiktaş maçından da bu olayın etkilerini hissettik"
diye konuştu. HER ŞEY ALANYA İÇİN
Kaptan, şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman profesyonellikten ödün vermediklerini belirterek, "Takım arkadaşlarıma bu sezon gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür ederim. Süper Lig'de 3 yıldır, kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Kendimi buralı gibi görüyorum. Her şey Alanyaspor için" dedi.