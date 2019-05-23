İyi bir sezon geçti

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı kaleci Haydar Yılmaz,dedi. Haydar, sezonda takım olarak beklenilenlerin üstünde bir performans sergilediklerini söyleyerek, "Süper Lig'de bulunduğumuz diğer senelere göre daha iyi bir performans gösterdik. Sıralamada da daha üst seviyeyiz. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti" ifadelerini kullandı.Josef Sural'ın vefatından sonra oynadıkları Konyaspor maçındaki mağlubiyeti de bu kazaya bağladığını belirten Yılmaz,diye konuştu. HER ŞEY ALANYA İÇİNKaptan, şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman profesyonellikten ödün vermediklerini belirterek, "Takım arkadaşlarıma bu sezon gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür ederim. Süper Lig'de 3 yıldır, kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Kendimi buralı gibi görüyorum. Her şey Alanyaspor için" dedi.