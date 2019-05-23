“Korkmaz’dan memnunuz”

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BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi. Başkan Öztürk,dedi. Öztürk, önümüzdeki sezon için teknik direktör olarak Bülent Korkmaz'dan gayet mutlu olduklarını söyleyerek, "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncuların sözleşmeleri hakkında kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek,dedi.artıkmantığıyla hoca tercihini yapmamalıdır. Ocak ayında çok oyuncuyu elden çıkaran, transfer tahtası kapalı olan Antalyaspor dar kadrosuna rağmen hocası Bülent Korkmaz ile çok başarılı oldu. Antalya matematik olarak Avrupa Kupaları'na katılma şansını sürdürüyor. Başkan Ali Şafak Öztürk'ünsözünü akıllı ve doğru buluyorum. Hatırlatayım;