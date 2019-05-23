“Korkmaz’dan memnunuz”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi. Başkan Öztürk, "Başkanlığım döneminde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans çizdiğimizi düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde. İnşallah kendi sahasında Fenerbahçe'yi yeneriz"
dedi. Öztürk, önümüzdeki sezon için teknik direktör olarak Bülent Korkmaz'dan gayet mutlu olduklarını söyleyerek, "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncuların sözleşmeleri hakkında kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Hocamızla birlikte karar veriyoruz. Devam etmeyi düşünmediğimiz oyuncular da var ama ağırlıklı olarak takımımızı koruyup üstüne doğru takviyelerle takımı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz"
dedi.
1 GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
Doğru bir karar
Kulüpler
artık "Ya tutarsa"
mantığıyla hoca tercihini yapmamalıdır. Ocak ayında çok oyuncuyu elden çıkaran, transfer tahtası kapalı olan Antalyaspor dar kadrosuna rağmen hocası Bülent Korkmaz ile çok başarılı oldu. Antalya matematik olarak Avrupa Kupaları'na katılma şansını sürdürüyor. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün "Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz"
sözünü akıllı ve doğru buluyorum. Hatırlatayım; Akhisarspor yönetimi sezona Okan Buruk'la yola devam etmemenin bedelini küme düşerek ödedi.