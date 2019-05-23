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Mavi Bayrak için sahilde kutlama

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Mavi Bayrak için sahilde kutlama
MAVİ Bayraklı plajların açıklanması ile plajlar tek tek bayraklarını göndere çekiyor. Antalya'daki Diamond Hill Resort Hotel, 2019 sezonu için aldığı mavi Bayrağı, oteldeki misafirler ve yönetimiyle birlikte sahilde düzenledikleri törenle kutladı. Otelin Genel Müdürü Hüseyin Darı, Yunanistan ve İspanya da mavi bayrak sayısının azaldığını Türkiye'de ise arttığını söyledi. Antalya'ya bir mavi bayrak daha kazandırdıkları için gururlu ve mutlu olduklarını belirten Darı, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Mavi Bayrak için sahilde kutlama
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