Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ramazan etkinliklerinde Karadeniz rüzgârı esti

Ramazan etkinliklerinde rüzgârı esti

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Ramazan etkinliklerinde Karadeniz rüzgârı esti
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Karadeniz rüzgârı esti. Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği gecede Antalya'da yaşayan Karadenizliler, yöresel ezgileri eşliğinde eğlendi.

HORON ŞÖLENİ
İftar sonrası başlayan eğlencelerde Karadeniz'den gelen sanatçı Mustafa İlhan, birbirinden güzel Karadeniz ezgilerini seslendirdi. Antalya'da yaşayan Karadenizlileri ve Antalyalıları buluşturan etkinlik büyük beğeni topladı. Sanatçının kemençe eşliğinde söylediği hareketli parçalarda etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, toplu bir şekilde horon tepti. Büyük bir horon şölenine dönüşen gecede Antalya adeta horona doydu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan etkinliklerinde Karadeniz rüzgârı esti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN