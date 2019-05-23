BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Karadeniz rüzgârı esti. Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği gecede Antalya'da yaşayan Karadenizliler, yöresel ezgileri eşliğinde eğlendi.İftar sonrası başlayan eğlencelerde Karadeniz'den gelen sanatçı Mustafa İlhan, birbirinden güzel Karadeniz ezgilerini seslendirdi. Antalya'da yaşayan Karadenizlileri ve Antalyalıları buluşturan etkinlik büyük beğeni topladı. Sanatçının kemençe eşliğinde söylediği hareketli parçalarda etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, toplu bir şekilde horon tepti. Büyük bir horon şölenine dönüşen gecede Antalya adeta horona doydu.