Şeker tadında hayat

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ANTALYA'DA tesadüfen girdiği bir iş yerinde 1 kilogram hediye edilen şeker hamuruyla hayatı değişen şeker sanatçısı eğitmen Sibel Özçelik'in, yenilebilir şeker hamurundan yaptığı heykeller büyük beğeni topluyor. Asıl mesleği bilgisayar eğitmeni olan Özçelik'in sanat eserini andıran heykellerinden '72 millet, 72 insan' çalışması 30 ülkeden şeflerin katıldığı Edible Art Splash 2018 Yarışması'nda birinciliği elde etti.Özçelik, 12 yıl önce tesadüfen bir pasta imalat malzemeleri satan iş yerine girmesiyle hayatının değiştiğine değindi. İş yerinde bir süre sohbet ettiğini ve çıkışta kendisine bir kilogram şeker hamuru hediye edildiğini hatırlatan Sibel Özçelik, "Hiç bilmediğim bir malzemeyi kullanmaya başladım ve 12 yıllık serüvenim böylece ortaya çıktı" dedi.YAPTIĞI çalışmalarda yenilebilir malzemeler kullandığını söyleyen Özçelik, "Şeker hamurundan heykeller yapıyorum. Küçük modelleme figürlerimiz de var fakat genelde işin artistik kısmına giriyoruz ve şekerden heykeller yapıyoruz" dedi. Sibel Özçelik, yaklaşık 800'ü aşkın eseri olduğunun da altını çizdi. Özçelik, eserlerini gerçeğe benzetmeye çalıştığını, evrensel temaları anlattığı artistik eserlerinin yapımının en az 15 gün sürdüğünü belirtti.