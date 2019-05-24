Arkadaş vahşeti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde işlenen bir cinayet akıllara durgunluk verdi. Vahşeti vatandaşın ihbarı ortaya çıkardı.Antalya'da dün sabah 04.30 sıralarında 155'i arayan vatandaş Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6597 sokak içinde iki kişinin kanlar içinde bir cesedi kanala sürüklediğini ihbar etti. İhbarın ardından bölgeye cinayet masası ekipleri sevk edildi. Hurdacılık yapan 59 yaşındaki Sadık Cantürk'ün Soner Ersun'du ve A.G. ile alkol aldıktan sonra tartıştıklarını ve çıkan kavgada Ersundu'nun Cantürk'ü bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Polis, Ersundu ve Gündoğan'ın olaydan sonra cesedi sürükleyerek DSİ kanalına götürmek isterken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan Soner Ersundu ve A. G.'nin aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Cinayet masası ekipleri zanlıların polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Zanlı Ersundu, "Aramızda kira tartışması nedeniyle kavga çıktı. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Zanlılar ilk ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Ersundu tutuklanırken A.G. isimli kadın serbet bırakıldı. Hurdacılık yapan ve Bafra nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedilen Sadık Cantürk'ün cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.