Avrupa vizesi cepte

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in son haftasında Başakşehir ile bugün deplasmanda saat 18.00'de karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, son hazırlığını önceki akşam yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın UEFA Pro Lisans 3 kursu için İstanbul'da olmasından dolayı yardımcı antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılan antrenmanda yeşilli futbolcular, Başakşehir maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor, başarılı ve disiplinli bir şekilde yönetiminden dolayı UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler arasında yer aldı. Kulülübün Avrupa vizesi alması ilçede sevinçle karşılandı.