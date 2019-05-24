‘Baz’ ayaklanması

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesindeki 3 katlı bir binanın çatı katına kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi. Çıplaklı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde oturanlar, mahallerindeki 3 katlı bir binanın çatı katına GSM şirketi tarafından kurulumuna başlanacak olan baz istasyonu için bir araya geldi. Baz istasyonu kurulacak olan binanın çevresinde toplanan kalabalık, radyasyon yaydığını öne sürerek istemediklerini belirterek tepki gösterdi.Baz istasyonuna izin veren bina sahibine de öfkelenen mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve bunun için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Mahalleli adına konuşan Hasan Topal, "Baz istasyonu kansere yol açıyor. Benim sülaledeki birçok kişi kanserden öldü. Birde bu olay yaşanırsa daha kötü olacak. O yüzden biz mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz" dedi. Tepkilerden sonra baz istasyonu kurdurmaktan vazgeçeceğini söyleyen bina sahibi Mevlüt Hıdır ise, "Sonuçta yüz yüze bakıyoruz. Mahalleli onay vermiyorsa kaldırırız her şey para değil" diye konuştu.