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MANAVGAT ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için hapis cezası onanan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen 52 yaşındaki Ahmet Öz'ün cezası 3 aylığına ertelendi.Manavgat'ta, Temmuz 2017'de, temizliğini yaptığı silahın ateş alması sonucu başından yaralanan ve bitkisel hayatta olan esnaf Öz hakkında, 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı. Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ahmet Öz'e 161 bin 570 liralık borcuna karşılık bin 253 gün hapis cezası verildiği belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın verdiği raporda doırultusunda Öz'ün , "Cezasının çektirilmesinin cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.