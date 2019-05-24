Cimnastikçiler Boğaz’ı fethetti

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan 1.International Bosphorus Cup
İstanbul'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, organizasyona antrenör Merve Kahraman Sukic önderliğinde 14 sporcu ile katıldı. Şampiyonanın ilk gün müsabakalarında 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp
birinci, Derin Karasu
serbestte üçüncü, genel tasnifte dördüncü, 2013 doğumlu Özüm Hacer Bayarlar
beşinci, İdil Miray Kılınçay
ve Asya Yüksek
ise sekizinci oldu. Son gün müsabakalarında ise 2010 doğumlu Elif Ezgi Kılınç
üçüncü, Suna Ada Geven
dördüncü olurken, 2011 doğumlularda Nihal Yenidünya
dördüncü, Rüzgar Naz Bozkurt
beşinci ve Ayşe Nisa Dağ
onuncu sırayı elde ederek Antalya'yı başarıyla temsil etti.