Cimnastikçiler Boğaz’ı fethetti

BUGÜN NELER OLDU

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alanİstanbul'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, organizasyona antrenör Merve Kahraman Sukic önderliğinde 14 sporcu ile katıldı. Şampiyonanın ilk gün müsabakalarında 2012 doğumlubirinci,serbestte üçüncü, genel tasnifte dördüncü, 2013 doğumlubeşinci,veise sekizinci oldu. Son gün müsabakalarında ise 2010 doğumluüçüncü,dördüncü olurken, 2011 doğumlulardadördüncü,beşinci veonuncu sırayı elde ederek Antalya'yı başarıyla temsil etti.