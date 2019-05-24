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Cimnastikçiler Boğaz’ı fethetti

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Cimnastikçiler Boğaz’ı fethetti
ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan 1.International Bosphorus Cup İstanbul'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, organizasyona antrenör Merve Kahraman Sukic önderliğinde 14 sporcu ile katıldı. Şampiyonanın ilk gün müsabakalarında 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp birinci, Derin Karasu serbestte üçüncü, genel tasnifte dördüncü, 2013 doğumlu Özüm Hacer Bayarlar beşinci, İdil Miray Kılınçay ve Asya Yüksek ise sekizinci oldu. Son gün müsabakalarında ise 2010 doğumlu Elif Ezgi Kılınç üçüncü, Suna Ada Geven dördüncü olurken, 2011 doğumlularda Nihal Yenidünya dördüncü, Rüzgar Naz Bozkurt beşinci ve Ayşe Nisa Dağ onuncu sırayı elde ederek Antalya'yı başarıyla temsil etti.
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Cimnastikçiler Boğaz’ı fethetti
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