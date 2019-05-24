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PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Antalya'daki otellerin, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi hedefiyle verilen 'Çocuk Dostu Turizm' belgesi alabilmesi için çalışmalara başladı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri turistik ortamların oluşturulması konusunda önemli rol üstlendiklerini söyledi.Ankara'da gerçekleştirilen Çocuk Dostu Turizm Konferansı'na katılarak Türkiye'de Çocuk Dostu Turizm Projesi'ne destek olduklarını anlatan Atmaca, Antalya'da da Genel Müdürlüğünü üstlendiği otele 'Çocuk Dostu Turizm' belgesi verildiğini belirtti. "Türkiye genelinde 5, Akdeniz bölgesinde ise bir otel belgeye sahip ama devamı gelecektir." diyen Atmaca, çok sayıda başvuru olduğunu ve belgeye sahip otel sayısının da artacağını kaydetti.PROJEYLE seyahat ve turizmde çocuk hakları ile çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması, koruyucu ve önleyici mekanizmaları kullanarak çocuklara yardımcı olabilecek personel ile müşterilerinin desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Atmaca, "Hedefimiz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesidir. Mutlu çocuk, mutlu aile anlayışıyla projeyi destekleyici önlemlerimizi de yürürlüğe koymaya başlıyoruz. Çocuk hakları ve çocuğa şiddete karşı bilgi sağlayacağız" dedi.