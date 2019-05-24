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Corendon acenteleri iftarda ağırladı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Corendon acenteleri iftarda ağırladı
CORENDON Turizm Grubu, Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve basın mensuplarını Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetlerinde konuk etti. Acenteler ve basınla 21 Mayıs akşamı Dusseldorf'ta, 22 Mayıs akşamı ise Frankfurt'ta düzenlenen iftar davetlerinde buluşan Karaer, misafirlerine Corendon'un son dönem çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Karaer, grubun Almanya pazarındaki başarılı çalışmalara da değinerek tüm acentelere katkılarından dolayı teşekkür etti. Karaer, "Bu yıl da Almanya ağırlıklı olmak üzere İsviçre ve Avusturya gibi talebin yüksek olduğu ülkelere 2 milyon koltuk planladık" dedi.
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Corendon acenteleri iftarda ağırladı
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