İki kazada 5 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si turist 5 kişi yaralandı. Serik'teki kazada Boğazkent'ten Belek turizm merkezine doğru giden İsmail K. yönetimindeki 07 YRB 17 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 07 LBF 55 plakalı otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada ticari taksi sürücüsü İsmail K., ve 2 turist hafif otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.Manavgat'taki kaza ise Gülveren Caddesi üzerinde meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 44 LY 823 plakalı ticari araç, E.K.A.'nın kullandığı 31 TZ 345 plakalı otomobile bu otomobilde S.Ö.'nün kullandığı 07 LD 514 plakalı otomobile çarptı. Bir çocuk yaralandı.