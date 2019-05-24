Kırmızı ışığı fark edememiş

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BURDUR'DA, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazada, tutuklu sanık uzman çavuş Emre Esmer'in (23) yargılanmasına başlandı.Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer ve avukatları, yaşamını yitiren İrem Su Akkaya'nın annesi Leyla, babası Halil Akkaya ve avukatları, İrem Su'nun öğrencisi olduğu MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Dekan Yardımcısı Sertaç Görgülü ve Fakülte Sekreteri Kani Ziya Gökalp ile sınıf arkadaşları katıldı. Anne Leyla Akkaya "Sanığın Hakkari'de asker olması, ailevi problemlerinin olması. Bunlar, hiç kimseye 1,92 promil alkol almasını, suçsuz bir öğrenciyi öldürme yetkisi vermez. 450 kilometre uzaktan kızımı ölsün diye göndermedim" dedi. Baba Halil Akkaya, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Akkaya, "Bunu kaza olarak kabul etmiyorum. HKaza unsuru taşımıyor. Kasıtlı olarak değerlendirilmeli" dedi.Tutuklu sanık Emre Esmer ise, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığını, izinli olarak memleketi Afyonkarahisar'a geldiğini, ailevi sorunları olduğu için olay günü 22.00 ile 23.30 saatleri arasında alkol aldığını söyledi. Esmer, "Bir aracı solladım. Aynadan onu kontrol ederken kırmızı ışığı fark edemedim. Pişmanım" diye konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.