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Modanın kalbi ’da attı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Modanın kalbi Antalya’da attı
DERI ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel'in de aralarında bulunduğu 35 mankenin podyuma çıktığı defile ile Antalya'da kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde organize edilen fuarda yaklaşık 20 ülkeden 49 firma yer aldı. Fuara Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Lübnan, Beyaz Rusya, Çeçenistan, Moldovya, ve Kırgızistan'dan binin üzerinde iş insanı katıldı.

YELPAZE GENIŞLETILECEK
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, yılda iki defa düzenlenen fuarın her yıl yelpazesini genişleterek sektöre önemli destek sağladığını dile getirdi. Şenocak, "10 firmayla başlamıştık, şimdi 49 firma var" dedi.
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Modanın kalbi Antalya’da attı
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