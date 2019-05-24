Muratpaşa Lisesi’nin hedefi şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

GEÇMIŞ yıllarda sayısız Türkiye birincilikleri ve dereceleri elde eden, 2008 yılında Dünya Dördüncülüğü ve 2014 yılında Dünya Beşinciliği dereceleri olan2019 yılında da gözünü zirveye dikti. 2018-2019 öğretim yılında sırasıyla Antalya birincisi, Denizli'de yapılan grup yarışmalarında yine grup birincisi, Manisa'da yapılan yarı final yarışmalarında yarı final birincisi olan başarılı sporcular, Çorum'da başlayan Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ediyor.Takım sorumlusu olan Muratpaşa Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenihentbol dalında Antalya'yı ve okullarını en üst düzeyde temsil etmek istediklerini söyledi. Muratpaşa Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Menderes Tur isededi.