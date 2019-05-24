Muratpaşa Lisesi’nin hedefi şampiyonluk

GEÇMIŞ yıllarda sayısız Türkiye birincilikleri ve dereceleri elde eden, 2008 yılında Dünya Dördüncülüğü ve 2014 yılında Dünya Beşinciliği dereceleri olan Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi Kız Hentbol Takımı,
2019 yılında da gözünü zirveye dikti. 2018-2019 öğretim yılında sırasıyla Antalya birincisi, Denizli'de yapılan grup yarışmalarında yine grup birincisi, Manisa'da yapılan yarı final yarışmalarında yarı final birincisi olan başarılı sporcular, Çorum'da başlayan Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
BAŞARI SÖZÜ VERDİLER
Takım sorumlusu olan Muratpaşa Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nedim Kum,
hentbol dalında Antalya'yı ve okullarını en üst düzeyde temsil etmek istediklerini söyledi. Muratpaşa Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Menderes Tur ise "Başarıda emeği geçen öğretmen, antrenör ve öğrenci sporcularımızı kutluyor, başarılarının daha üst düzeyde olmasını temenni ediyorum"
dedi.