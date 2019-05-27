Alanya, milli takımı bekliyor

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UEFA ve TFF yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nınyapacağı maç öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı'nı denetledi. Alanyaspor'un UEFA lisansı almasıyla maçlarını oynadığı stat, UEFA Stadyum Güvenlik Uzmanı ve Denetçisi Denis Cruiseve Timothy Tuomety tarafından teftiş edildi Kontrol sırasında yetkililere Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü Münir Kaba, TFF Stadyum Güvenlik Uzmanı Cem Gündüz Yücel, TFF Medya İletişim Uzmanı Rasim Artagan, Dış İlişkiler Uzmanı Aytaç Yener eşlik etti.Alanya Belediyesi tarafından bakım onarım ve tadilat işlerinin yürütüldüğü stat, Mili Takım müsabakalarının oynanması için gereken standartlara uygun görüldü. Denetimle birlikte statta son hazırlıklar tamamlandı. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur,dedi.