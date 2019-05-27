Barış için 1 miyar

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Haziran 2018 yılında başlatılan İmar Barışı'nda devletin kasası doldu. Bir yıla yakın bir süredir devam eden uygulamaya Antalya'da 152 bin 642 kişi başvuruda bulundu. Binlerce konutun imar ve iskan sorununun çözümünü sağlayacak İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen Antalyalıların cebinden 1 milyar 93 bin 801 lira çıktı.Bakanlık tarafından 2 kez uzatılan imar barışında başvuru tarihi 15 Haziran'da sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ücret ödemesi ise 31 Haziran'a kadar devam edecek. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına en fazla girdi sağlayan 5 ilden birinin Antalya olduğu belirtildi.Başvurusu onaylanarak Yapı Kayıt Belgesi verilen vatandaşların ilçelere göre dağılımında Manavgat yüzde 13.1 ile birinci sırada olurken Kepez yüzde 13 ile ikinci, Alanya yüzde 9.3 ile üçüncü oldu. Bu ilçeleri, Muratpaşa yüzde 7.9, Serik yüzde 6.5, Aksu yüzde 6.4, Kemer yüzde 6.3, Konyaaltı yüzde 5.6, Kaş yüzde 5.4,Kumluca yüzde 4.8, Korkuteli yüzde 4.5, Döşemealtı yüzde 3.4, Gündoğmuş yüzde 2.7, Finike yüzde 2.1, Elmalı yüzde 1.9, Demre yüzde 1.1, Akseki yüzde 1 ile takip etti. En az Yapı Kayıt Belgesi ise yüzde 0.3 ile İbradı ilçesi oldu.Belediyeler ile yapılan ortak çalışmalar sonunda Antalya'da şimdiye kadar 80 kaçak yapı yıkıldı. Yıkan kaçakların Döşemealtı'nda 34, Muratpaşa'da 24, Kepez'de 10, Ke mer'de 5, Aksu'da 3, Akseki ve Alanya'da ise 2 olduğu belirtildi. Kaçak yapıların uydudan tespitleri sürerken ilerleyen günlerde yeni yıkımların yapılacağı açıklandı.İmar Barışını su istimal eden fırsatçıların adresi turizm cenneti Kaş olurken dağ tepe her betona dönüştürüldü. İmar Barışını kapsamayan süreç içerisinde ilçede kaçak yapılan lüks villa ve evler dikkat çekti. İlçede şimdiye kadar 201 kaçak yapının 99'u için yıkım kararı verildi.